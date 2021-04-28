Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО

Пафосный старт проекта "Украина 30", который обещал стать мегафорумом каждую неделю, тихонько сошел на псы, потому что президент нашел более яркий способ поднять рейтинг

Пафосный старт проекта "Украина 30", который обещал стать мегафорумом каждую неделю, тихонько сошел на псы, потому что президент нашел более яркий способ поднять рейтинг

Фото: president.gov.ua

Как начинался и чем фактически завершился мегапроект "Украина 30" ко Дню независимости, а также куда направил свою кипучую энергию Владимир Зеленский, разбирался RegioNews.

Большой общественный диалог, который продержался месяц

В начале февраля в Киеве начал работу форум "Украина 30". Форум этот, по словам организаторов, был задуман как целая серия еженедельных обсуждений различных тем, важных для нашей страны в канун 30-летия восстановления ее независимости. Сам президент, выступая во время первого дня работы форума, очертил гигантские масштабы – 30 недель, 30 тем, "долгий, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор".

Владимир Зеленский время от времени любит говорить о том, что именно его команда сделала то или иное, на что все его предшественники (или, по крайней мере, один конкретный) не удосужились. Ничего не скажешь, общенациональных обсуждений такого масштаба в Украине за почти 30 лет независимости действительно не было. И тема форума, которую выбрали для старта, на первую неделю "Украины 30" – пандемия COVID-19 - стала абсолютно логичной. Коронавирус является главной проблемой современности не только для страны, кроме, собственно, здоровья и жизни граждан, он затронул многие другие, в частности, экономические вопросы. Поэтому логику такого выбора можно понять и отметить как правильный шаг.

После этого в феврале участники "Украины 30" обсудили еще две не менее важные темы, закодированные под короткими названиями "Платежка" и "Инфраструктура". Тема тарифов для украинцев всегда была и будет актуальной, поэтому и здесь организаторы мегапроекта попали в точку (другое дело – как эти обсуждения трансформируются в реальность, что почувствует пресловутый простой украинец по итогам этого форума). Инфраструктурные же проекты власть в принципе сделала одной из витрин своих успехов – "Большое строительство" остается едва ли не единственным реальным направлением, в котором Зеленскому и компании есть чем похвастаться и что показать. Здесь шестой президент, как бы ему ни было это неприятно, не уникален – предыдущая власть также грешила поездками на открытие новых дорог. Впрочем, несмотря на краткосрочность памяти украинского электората, подобные пиар-фокусы можно регулярно повторять с определенной периодичностью.

Итак, первый месяц "Украины 30" можно назвать более-менее успешным: темы выбраны правильно, выгодно (в феврале о провале вакцинации и тем более о третьей волне коронавируса речь еще не шла), можно и нужно было продемонстрировать себя в социологически выгодном ракурсе. Март "Украина 30" начала с не менее важной, но значительно более сложной и далеко не выгодной темы"Развития правосудия". Здесь власть уперлась в тот простой факт, что, несмотря на позитивные заявления и отчеты, Окружной админсуд Киева (ОАСК) до сих пор существует и штампует более чем сомнительные решения (предложение Зеленского о расформировании "волчьего суда" поступило в Раду уже в апреле); Андрей Антоненко до сих пор сидит за решеткой по делу об убийстве Павла Шеремета (к которому он – тут сомнений с каждым днем остается все меньше – не имеет никакого отношения); проблема Конституционного суда не только не решена, но и усилена.

Пятая же тема, по сравнению с предыдущими неделями, является откровенно неинтересной для широкой общественности, для того самого электората, на котором Зеленский въехал на Банковую и планирует остаться там еще на одну каденцию. "Культура. Медиа. Туризм "– это для тех, кто избирал нынешнего президента, является чем-то очень отстраненным, далеким и малопонятным. На этой триаде – которая, кстати, тоже далеко не в лучшем состоянии – ни социологических профитов получить, ни себя во всей красе показать.

Поэтому неслучайно, что именно в марте форум "Украина 30" и заглох. Официальный сайт проекта замер на дате 11 марта, когда по плану должна была завершиться пятая рабочая неделя. Youtube-канал форума продержался еще неделю, рассказав о "Малом и среднем бизнесе и государстве". На этом обещанный президентом марафон взял паузу. Это временно или навсегда – пока неизвестно: facebook-страница "Украина 30" 21 марта проинформировала о трехнедельной паузе из-за карантина. Три недели истекли 12 апреля, но до сих пор никакой информации о возобновлении еженедельных обсуждений нет. Что же произошло со всем этим пафосом под названием "Украина 30"?

Видосиками по популярности Данилова

А произошло то, что именно в марте Совет нацбезопасности и обороны прогремел на всю Украину после двух своих заседаний 11 и 19 марта, на которых были введены санкции. На такие вещи, простые и понятные, украинский электорат всегда реагирует заинтересованнее, чем на какие-то там обсуждения, поэтому интерес к деятельности СНБО мгновенно вырос. А пятничные заседания Совбеза и брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после них стали главным шоу политически обеспокоенной части Украины. Особенно ярко разлетелась информация о санкциях 19 марта, когда под санкционный меч попали главные действующие лица позавчерашнего Украины – экс-премьер Азаров, топ-чиновники времен господства Партии регионов Лебедев, Пшонка, Табачник, участники оккупации Крыма Аксенов, Константинов, Поклонская, ну и, в конце концов, сам бывший президент Янукович.

Рискнем предположить, что именно этот – возможно, и не очень ожидаемый - успех санкционных мероприятий, который мгновенно сделал из малозаметного секретаря СНБО Данилова медиазвезду (а некоторые горячие головы уже начали лепить из него следующего президента), и подсказал главе государства другое, значительно более простое и эффективное направление для пиара. Так это или нет – вопрос открытый. Но именно после заседания СНБО 19 марта остановился форум "Украина 30", зато последующие заседания Совбеза уже не завершались, как раньше, брифингом Данилова (которого, как минимум, все СМИ ждали, как манны небесной). Вместо этого решения СНБО начал комментировать, в своем привычном формате видеообращений, сам Зеленский.

Однако здесь его должно было бы ждать определенное разочарование. Поскольку следующая порция санкций, которыми ударили по самым выдающимся деятелям контрабандной отрасли, вызвала больше вопросов, чем восторга. Одно дело – власть имущие времен Януковича, которые бежали заграницу (в основном, конечно, в Россию). Другое – свои родные контрабандисты, которые находятся здесь, в Украине, и против которых можно было бы применить гораздо более действенные и адекватные инструменты в виде уголовных дел и судебных решений.

Поэтому главной реакцией на санкции против контрабандистов – в отличие от удара по Януковичу и Ко – стали не аплодисменты и похвальные отзывы, а удивление. И даже попытка выкрутиться в виде лишения гражданства части лиц из санкционного списка (мол, они и неграждане Украины уже) тоже не решила ситуацию. Ведь, допустим, олигарх Игорь Коломойский уже минимум семь лет как открыто живет с двумя иностранными паспортами, а его почему-то украинского гражданства не лишают.

Итак, Зеленский, попытавшись исправить негативную электоральную динамику форумом "Украина 30", оперативно переключился на значительно более успешный формат – пятничного политического шоу " Санкции от СНБО: кто следующий?". Впрочем, кажется, и здесь золотой период уже закончился. Разве что он своим решением лишит украинского гражданства вышеупомянутого Коломойского или введет санкции против "Рошена" Порошенко. Но в реальность обоих событий верится еще меньше, чем в продолжение всеукраинского форума "Украина 30".