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17 апреля 2025, 07:05

Бригада "Месть" показала, как уничтожает логистику оккупантов на Харьковщине

17 апреля 2025, 07:05
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фото: ГПСУ
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В Харьковской области пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" эффективно перерезают пути российских оккупантов для поставок на позиции боеприпасов и личного состава

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Харьковщине пилоты "Феникса" не дают врагу никакого шанса. "Буханки" и грузовые автомобили - гореть будет все!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники отбили российские штурмы под Волчанском, уничтожив дронами три МТЛБ, "Солнцепек" и БМП-3 оккупантов.

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