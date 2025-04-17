Бригада "Месть" показала, как уничтожает логистику оккупантов на Харьковщине

фото: ГПСУ

В Харьковской области пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" эффективно перерезают пути российских оккупантов для поставок на позиции боеприпасов и личного состава

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Харьковщине пилоты "Феникса" не дают врагу никакого шанса. "Буханки" и грузовые автомобили - гореть будет все!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники отбили российские штурмы под Волчанском, уничтожив дронами три МТЛБ, "Солнцепек" и БМП-3 оккупантов.