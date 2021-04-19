Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?

Назначенный в августе 2020 года, Назаренко запомнился отсутствием голословных заявлений, неплохими результатами работы, а также весьма забавными событиями, которые сопровождали его появление в области и, собственно, само увольнение

Назначенный в августе 2020 года, Назаренко запомнился отсутствием голословных заявлений, неплохими результатами работы, а также весьма забавными событиями, которые сопровождали его появление в области и, собственно, само увольнение

Очередной глава Кировоградской облгосадминистрации не продержался на посту и года. В конце прошлой недели, 14 апреля, Кабмин согласовал увольнение с соответствующей должности Андрея Назаренко, а уже на следующий день президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ за номером 163/2021.

Вернемся на восемь месяцев назад. Именно тогда Владимир Зеленский активно "гастролировал" Украиной, проверяя ход "Большого строительства", а заодно и рекламируя собственную политсилу перед местными выборами. В Кропивницком президент, воспользовавшись хорошим медийным поводом, выполнил кроме того еще одну важную миссию: представил нового, на тот момент, главу ОГА – Андрея Назаренко, который заменил на посту обвиняемого во взяточничестве Андрея Балоня. Предшественник также поработал на Кировоградщине недолго и в итоге был задержан по подозрению в вымогательстве ежемесячного оброка в виде процента от официального оборота всех лабораторий ветеринарной медицины подразделений Госпотребслужбы области.

Впрочем, мы же о Назаренко, который до этого был известен в регионе как человек из окружения экс-главы ОГА Андрея Николаенко. Несмотря на такую неоднозначную стартовую оценку до статуса "одиозный" теперь уже бывший глава региона "доработаться" не успел. При этом стоит отметить его достаточно взвешенную позицию относительно финансирования отрасли здравоохранения, в том числе содействие построению на территории Кировоградской областной больницы кислородной станции, поддержку образовательных инициатив и готовность, по крайней мере, номинальную, слышать мнения активной общественности. Начала работать команда Назаренко и над проблемами предприятия "Днепр-Кировоград", изучая возможности удешевления услуг водоснабжения и водоотведения, которые в Кропивницком являются одними из самых дорогих в стране.

Весьма показательной была и позиция Назаренко по подбору персоналий в собственную команду. Если его предшественник Балонь на ключевые посты расставил своих знакомых-коллег из Херсонщины, то Назаренко в данном вопросе был более консервативным, заявляя, что "парашютистов" в Кировоградской ОГА быть не должно. Собственно, даже за эту позицию он получил немало одобрительных отзывов от местных политических экспертов и общественных активистов.

Как бы то не было, однако 14 апреля, когда Кабмин согласовал увольнение Назаренко, сам чиновник в комментарии местному отделению "Суспільного" отметил, что ничего не знает об этом решении. Однако уже на следующий день после обнародования указа президента стало известно, что Назаренко уволили на основании его собственного заявления. А это может указывать на две вещи. Или же теперь уже экс-глава ОГА идет на выгодное для себя "повышение" и до последнего не был уверен, получит ли желаемую должность. Или у Зеленского на столе лежат неподписанные заявления на увольнение не только руководителя его офиса.

Депутат Кропивницкого районного совета, общественный активист Андрей Лаврусь среди возможных причин увольнения Андрей Назаренко называет конфликт между последним и главой облсовета, представителем "Слуги народа" Сергеем Шульгой. Кандидатура от "зеленых" должна была быть чисто номинальной и не создавать реальной конкуренции предыдущему главе облсовета, представителю "Батьківщини" Александру Чорноиваненку. Однако президентская партия пошла на договоренности с ОПЗЖ, Радикальной партией Олега Ляшко и "Пропозицією" мэра Кропивницкого Андрея Райковича. Как следствие – довольно неожиданное председательство Шульги, котором на избирательной сессии Назаренко предлагал снять свою кандидатуру.

А вот смешным в ситуации с увольнением главы ОГА можно назвать локальную facebook-акцию в поддержку Назаренко, которую запустили его ближайшие соратники и советники. На своих страницах в соцсети политики, активисты, медики и бизнесмены в ярких, позитивных нотах описывали работу чиновника, отмечая, что лучшего губернатора Кировоградщине нечего и ждать. Более того, все, кто присоединился к этой "акции поддержки", требовали у президента пересмотреть принятое решение и оставить Назаренко на посту. Этот жест достаточной популярности не набрал и вызвал, скорее, обратную реакцию – появление шуточных месседжей типа #saveNazarenko и легкого троллинга участников акции.

Что же касается претендентов на пост главы Кировоградской ОГА, то их сейчас четверо. Уже упоминавшийся Александр Чорноиваненко, лидер областной организации "За майбутнє", нардеп прошлого созыва от "Народного фронта" Александр Горбунов, еще один в недавнем прошлом парламентарий и бывший "регионал" Александр Биловол и директор департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА Мария Черная. Скажем откровенно - у каждого из претендентов есть свои плюсы и минусы, однако местные "диванные аналитики" упорно ставят на пару Чорноиваненко/Горбунов, подчеркивая, что назначать специалиста, который не в курсе проблем региона, сейчас нерезонно. Проблем слишком много, а времени, чтобы их решить, маловато.

Попробуем разобраться. Учитывая некоторые кулуарные ставки офиса Зеленского на Александра Чорноиваненка, как на главу облсовета, вполне логичным будет предложить ему возглавить обладминистрацию, став на уровень со своим оппонентом Шульгой. С одной стороны, это будет красивый жест в сторону Юлии Тимошенко, с другой - позволит дать рычаги влияния в руки человека, который последние шесть лет был в авангарде решения вопросов Кировоградщины. Однако будем иметь кулуарный конфликт между ОГА и облсоветом, что трудно назвать хорошим стартом для плодотворной работы.

С Горбуновым ситуация несколько иная. Он имеет очень серьезный опыт работы как глава подкомитета ВР по вопросам расходов государственного бюджета, кроме того в настоящее время является советником действующего министра финансов. Имеет Александр Горбунов и поддержку от общественного сектора, волонтерских и АТОшних организаций. Помешать возглавить администрацию здесь может банальное – политика. Как мы уже упоминали, данный претендент является главой областной ячейки партии "За майбутнє" - нового проекта олигарха Игоря Коломойского, который возглавляет его бизнеспартнер и нардеп Игорь Палица. Представители данной политсилы, да и сам Горбунов, любят открыто критиковать действующую власть и партию "слуг". Поэтому ставка на такого оппонента в данном случае может быть не слишком выгодной для Зеленского.

Что решит президент, мы, скорее всего, узнаем уже в ближайшее время. А пока Кировоградской ОГА имеет возможность порулить первый заместитель Назаренко Валерий Жалдак, который в Кропивницкий переехал из кресла заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции.