В Херсонской области трое аграриев работали с оккупантами и получали миллионные субсидии

Фото: Херсонская областная прокуратра

В Херсонской области в суд направили обвинительный акт в отношении трех представителей аграрного бизнеса, которые, по данным следствия, продолжили хозяйственную деятельность в оккупации и взаимодействовали с Россией. Речь идет о супругах, которые основали два агропредприятия в Каховском районе, и назначенного ими директора

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в декабре 2022 года, уже во время оккупации региона, супруги перерегистрировали два агропредприятия в фискальных органах России. Основным направлением их деятельности осталось промышленное выращивание зерновых и масличных культур.

Кроме собственных земель предприятия обрабатывали около 200 участков, арендованных у местных жителей. Общая площадь этих угодий составила около 800 гектаров.

Вместе с третьим обвиняемым, которого супруги назначили директором предприятий, они контролировали их деятельность. В частности, перерегистрировали по российскому законодательству сельскохозяйственную технику, определяли способы возделывания земли и культуры для выращивания, а также продавали продукцию контрагентам в РФ.

Кроме того, по данным следствия, агропредприятия получали от оккупационных властей многомиллионные субсидии для покрытия расходов на выращивание сельскохозяйственной продукции.

Отдельно правоохранители установили роль депутата Херсонского областного совета VIII созыва. С декабря 2023 г. он фактически координировал работу этих предприятий.

По версии следствия, депутат организовывал получение разрешений оккупационных властей на возделывание земель, подготовку отчетности, перерегистрацию транспорта и сельскохозяйственной техники, закупку семян и горючего, трудоустройство работников и другие процессы, необходимые для функционирования предприятий.

Депутат был задержан в мае 2026 года на подконтрольной Украине территории. Материалы производства по нему были выделены в отдельное уголовное производство. В настоящее время обвинительный акт относительно него уже находится на рассмотрении суда. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В отношении трех других фигурантов проводилось специальное досудебное расследование. Им инкриминируют производство хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.