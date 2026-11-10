На Закарпатье мужчина стал "многодетным отцом", чтобы сбежать из Украины

Фото: Госпогранслужба

В Закарпатье разоблачили мужчину, который подделал документы. Он надеялся бежать за границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

41-летний мужчина предоставил пограничникам свидетельства о рождении троих детей. Однако оказалось, что свидетельства были выданы разными органами, однако датированы одним числом. При этом подписи были схожи. В результате оказалось, что два свидетельства были подделаны.

"По этому факту в адрес Национальной полиции было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь государственную границу.