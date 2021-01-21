Плюсы и минусы Назаренко: каковы первые результаты работы главы Кировоградской ОГА

За пять месяцев своего пребывания во главе Кировоградщины Андрей Назаренко неплохо стартанул, но вошел в потенциальный конфликт с новым главой облсовета

За пять месяцев своего пребывания во главе Кировоградщины Андрей Назаренко неплохо стартанул, но вошел в потенциальный конфликт с новым главой облсовета

В конце августа прошлого года Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской облгосадминистрации. Им после скандального увольнения из упомянутой должности Андрея Балоня стал бывший заместитель директора по инвестициям ООО "Марлен-КД" Андрей Назаренко. Процесс представления происходил во время визита президента в Кропивницкий на мероприятии, посвященном презентации Стратегии развития Кировоградской области. На самом же деле все тогдашние поездки Зеленского областными центрами больше напоминали предвыборный тур главного лица политической партии "Слуга народа" - множество партийной символики, трибуна в партийных цветах и отсутствие четкой цели приезда. Все эти околополитические манипуляции, конечно же, наложили негативный отпечаток и на первое впечатление от нового главы ОГА.

Немного предыстории

Да и, собственно, сама персона Назаренко вызвала немало вопросов. Едва ли не впервые на Кировоградщину чиновник попал в 2010 году, возглавив региональный центр по инвестициям и развитию. А уже в 2011-м Назаренко назначили начальником коммунального предприятия "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры". Тогда облгосадминистрацией руководил одиозный "регионал" Сергей Ларин, к которому у жителей области и до сих пор осталось весьма двоякое отношение.

По информации местного издания "Без купюр", Назаренко был креатурой тогдашнего первого зама Ларина Андрея Николаенко, с которым они вместе учились на факультете "Международных экономических отношений" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Между прочим, Николаенко впоследствии стал главой политической партии "Основа" - проекта известного олигарха Сергея Таруты (в настоящее время оба являются действующими нардепами от "Батьківщини"), куда также присоединился Назаренко, став членом политсовета этой партии. В конце концов, он вернулся таки на Кировоградщину заместителем генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "2-й имени Петровского сахарный завод" и, наконец, директором по инвестициям ООО "Марлен-КД".

С чего начал в ОГА и сильные стороны

После назначения главой Кировоградской ОГА первыми шагами Назаренко на должности стали традиционные для чиновников такого ранга чистки. Начал с увольнения трех заместителей своего предшественника и его пресс-секретаря, а дальше провел стратегические перестановки: руководителей департаментов перевел в заместители, вернул на работу нескольких управленцев, которые были уволены Балонем, и вуаля - команда готова к работе. Достоин внимания тот факт, что в отличие от своего предшественника Андрей Назаренко сделал ставку на местные кадры. По сути, единственным высокопоставленным чиновником не из Кировоградщины стал экс-заместитель министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Валерий Жалдак. Как сообщил Назаренко в интервью изданию Dozor, этот чиновник является его давним знакомым.

Конечно, кадровыми вопросами достижения главы ОГА не ограничиваются. Сам он в список своих достижений относит разработку трех инвестиционных проектов: строительство горно-обогатительного комбината по добыче титана, разработку графитового месторождения в Петровском районе и создание большого сада площадью около 500 гектаров неподалеку от Кропивницкого. Кроме того, говорит о довольно эффективно налаженной работе с медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь больным COVID-19, обеспечение их медицинским кислородом, ИВЛами и концентраторами, а также открытость к диалогу с частным бизнесом, который готов вкладывать средства в развитие региона.

В уже упомянутом интервью г-н Назаренко достаточно четко обозначил приоритеты своей работы: "Мы делаем акцент на промышленность и инвестиции... Главная задача - раскрыть потенциал области. В советские времена здесь было выявлено более 300 месторождений различных полезных ископаемых. Поэтому нам нужно найти инвестора, который бы добывал эти ископаемые. И главное - не просто вывозил их как сырье, а перерабатывал здесь, выплачивая налоги на Кировоградщине и создавая новые рабочие места". Действительно хороший лозунг, однако забастовка шахтеров ГП "СхідГЗК", которая вместе с возможным отключением предприятия от электроэнергии могла привести к экологической катастрофе, баллов руководству администрации не добавила.

И это притом что с поддержкой крупного бизнеса региона и с взаимопониманием с руководителями крупнейших городов области Назаренко повезло, учитывая, что на территории Кировоградщины чиновник в общем проработал с десяток лет, не успев засветиться в громких коррупционных скандалах. Следовательно, его персоналия не вызывает негатива как у рядовых жителей, так и у представителей предпринимательских кругов.

Слабое место

Несколько подпортила общую картину результатов работы Назаренко в ОГА недавняя ситуация с назначением нового главы Кировоградского областного совета. На эту должность претендовали предыдущий спикер, представитель "Батьківщини" Александр Чорноиваненко и выдвиженец президентской "Слуги народа" Сергей Шульга. С первого раза избрать нового главу, однако, не удалось - во время заседания в полицию поступил звонок о минировании здания облсовета, поэтому всех присутствующих пришлось эвакуировать.

В момент, когда депутаты покидали зал, между Назаренко и Шульгой, которого в области называют креатурой собственника агрохолдинга I&U Group Сергея Тарасова, произошел разговор, часть которого записали камеры, транслировавшие заседание в режиме онлайн. Из обрывков фраз кажется, что глава ОГА предлагает на тот момент потенциальному главе облсовета снять свою кандидатуру, чтобы "не было цирка". Последний с этим не согласен и, как станет известно уже через неделю, не зря. Именно экс-начальника управления СБУ в Кировоградской области Сергея Шульгу в итоге выберут на пост областного спикера.

Испортил ли этот разговор отношения между чиновниками, сказать пока трудно. По крайней мере, на публике оба держатся максимально взвешенно и не допускают информационных нападок друг на друга. Однако стоит понимать, что без добрых отношений с главой облсовета работать Андрею Назаренко будет непросто, а то и вообще невозможно.