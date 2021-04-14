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14 апреля 2021, 15:01 160

Кабмин принял ряд кадровых решений: согласованные топ-чиновники в Киеве и на Закарпатье

14 апреля 2021, 15:01 160
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 апреля
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 апреля
Фото: из открытых источников
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В среду, 14 апреля, во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, был назначен глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации и была согласована кандидатура заместителя главы Закарпатской ОГА.

Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, Кабинет Министров назначил Ратникова Дмитрия Геннадиевича главой Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.

Кроме того, согласовал назначение Добромильского Петра Петровича заместителем главы Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко.

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