Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На месте атаки возник пожар

Об этом сообщили в местных властях, передает RegioNews .

"Два человека погибли, по меньшей мере четверо получили ранения. Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. Там загорелся пожар", - сообщил Ганжа.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. Погибли два человека. В Ладыжинской общине объявили трехдневный траур .