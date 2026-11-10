Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре
В Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На месте атаки возник пожар
Об этом сообщили в местных властях, передает RegioNews .
"Два человека погибли, по меньшей мере четверо получили ранения. Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. Там загорелся пожар", - сообщил Ганжа.
На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. Погибли два человека. В Ладыжинской общине объявили трехдневный траур .
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