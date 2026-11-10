В Сумской области российский дрон попал в грузовик
Днем 10 ноября россияне атаковали Сумскую область. Вражеский беспилотник атаковал автомобиль
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В городе Шостка российский дрон атаковал грузовик с полуприцепом. В результате атаки водитель получил травмы. Спасатели оперативно потушили загоревшийся автомобиль.
Напомним, ранее российские войска нанесли удар по Днепру . В результате атаки на одном из предприятий возник пожар.
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