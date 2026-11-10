В Умани в ДТП погибли 16-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир

Фото: полиция Черкасской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 ноября в селе Долинка Уманского района Черкасской области. В результате столкновения мотоцикла с автомобилем погиб 18-летний пассажир двухколесного, а его 16-летний водитель скончался в больнице

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, 16-летний парень, управляя мотоциклом "Текен 300", не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию. Водитель не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Renault.

В результате аварии 18-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. 16-летнего водителя с полученными травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что на Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови.