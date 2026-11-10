В Киеве мужчина на заказ поджег целую парковку с авто

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили мужчину, который поджег авто. В результате пожара сгорели еще четыре машины

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

38-летний житель Киева получил в мессенджере предложение "подработки": поджечь машину за 1000 долларов. Он согласился. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль BMW и поджег его.

Машина загорелась, и в результате сгорели еще четыре авто, припаркованные ранее. Отчет мужчина отправил "заказчику", но денег так и не получил.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.