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10 ноября 2026, 17:15

На Буковине мужчина убил знакомую из-за долга, сжег ее тело и сбросил остатки в Прут

10 ноября 2026, 17:15
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Черновицкой области мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 36-летней знакомой, похищение денег с ее банковского счета и попытку скрыть преступление. После убийства он вывез тело женщины в реку Прут, сжег его на берегу, а остатки сбросил в воду

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам дела, в марте 2023 года женщина приехала в город, чтобы забрать 7600 долларов перед покупкой автомобиля. Из этой суммы 4600 долларов ей задолжали знакомые, еще 3000 долларов передал для нее сын.

Однако мужчина потратил последние 3000 долларов на свои долги и не собирался возвращать деньги. Когда женщина пригрозила обратиться в полицию, он ее убил.

После этого злоумышленник положил тело в багажник автомобиля и вывез в реку Прут. На берегу он сжег тело, а остатки сбросил в воду.

Кроме того, мужчина похитил с банковского счета погибшей еще 12 тысяч гривен. Чтобы скрыть ее исчезновение, он приобрел от ее имени билет на поезд во Львов.

Своей вины мужчина не признал. В то же время, записи камер видеонаблюдения, телефонные соединения и банковские операции помогли правоохранителям установить обстоятельства преступлений.

За поддержание публичного обвинения прокурора Черновицкой областной прокуратуры апелляционный суд оставил по-прежнему приговор — 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в поселке Квасилов Ровенского района 43-летний мужчина во время конфликта нанес ножевое ранение в шею своей 38-летней сожительнице, а также избил ее несовершеннолетнюю дочь. Пострадавшую с колото-резаной раной шеи, переломом руки и ссадинами лицо госпитализировали.

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долги Буковина убийство Черновицкая область Прут
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