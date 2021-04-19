Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?

Призначений у серпні 2020 року, Назаренко запам’ятався відсутністю голослівних заяв, непоганими результатами роботи, а також доволі кумедними подіями, що супроводжували його появу в області та, власне, саме звільнення

Призначений у серпні 2020 року, Назаренко запам’ятався відсутністю голослівних заяв, непоганими результатами роботи, а також доволі кумедними подіями, що супроводжували його появу в області та, власне, саме звільнення

Черговий голова Кіровоградської облдержадміністрації не протримався на посаді й року. Наприкінці минулого тижня, 14 квітня, Кабмін погодив звільнення з відповідної посади Андрія Назаренка, а вже наступного дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ за номером 163/2021.

Повернемось на вісім місяців назад. Саме тоді Володимир Зеленський активно "гастролював" Україною, перевіряючи хід "Великого будівництва", а заодно й рекламуючи власну політсилу перед місцевими виборами. У Кропивницькому президент, скориставшись хорошим медійним приводом, виконав окрім того ще одну важливу місію: представив нового, на той момент, голову ОДА – Андрія Назаренка, який замінив на посту звинуваченого в хабарництві Андрія Балоня. Попередник також попрацював на Кіровоградщині недовго та у підсумку був затриманий за підозрою у вимаганні щомісячного оброку у вигляді відсотку від офіційного обороту усіх лабораторій ветеринарної медицини підрозділів Держпродспоживслужби області.

Але ж ми про Назаренка, який до цього був знаний в регіоні, як людина з оточення екс-голови ОДА Андрія Ніколаєнка. Попри таку неоднозначну стартову оцінку до статусу "одіозний" тепер вже колишній очільник регіону "допрацюватись" не встиг. При цьому варто відзначити його досить виважену позиція щодо фінансування галузі охорони здоров’я, в тому числі сприяння побудові на території Кіровоградської обласної лікарні кисневої станції, підтримку освітніх ініціатив і готовність, принаймні номінальну, чути думки активної громадськості. Почала працювати команда Назаренка і над проблемами підприємства "Дніпро-Кіровоград", вивчаючи можливості здешевлення послуг водопостачання та водовідведення, які у Кропивницькому є одними з найдорожчих в країні.

Доволі показовою була й позиція Назаренка щодо підбору персоналій до власної команди. Якщо його попередник Балонь на ключові пости розставив своїх знайомих-колег із Херсонщини, то Назаренко в даному питанні був більш консервативним, заявляючи, що "парашутистів" в Кіровоградській ОДА бути не повинно. Власне, навіть за цю позицію він отримав чимало схвальних відгуків від місцевих політичних експертів та громадських активістів.

Як би там не було, однак 14 квітня, коли Кабмін погодив звільнення Назаренка, сам посадовець у коментарі місцевому відділенню "Суспільного" зауважив, що нічого не знає про це рішення. Однак вже на наступний день після оприлюднення указу президента стало відомо, що Назаренка звільнили на підставі його власної заяви. А це може вказувати на дві речі. Або ж тепер вже ексголова ОДА йде на вигідне для себе "підвищення" і до останнього не був упевнений, чи отримає бажану посаду. Або у Зеленського на столі лежать непідписані заяви на звільнення не лише керівника його офісу.

Депутат Кропивницької районної ради, громадський активіст Андрій Лаврусь серед можливих причин звільнення Андрій Назаренка називає конфлікт між останнім та головою облради, представником "Слуги народу" Сергієм Шульгою. Кандидатура від "зелених" мала бути суто номінальною та не створити реальної конкуренції попередньому голові облради, представнику "Батьківщини" Олександру Чорноіваненку. Однак президентська партія пішла на домовленості з ОПЗЖ, Радикальною партією Олега Ляшка та "Пропозицією" мера Кропивницького Андрія Райковича. Як наслідок – доволі неочікуване головування Шульги, якому на виборчій сесії Назаренко пропонував зняти свою кандидатуру.

А от кумедним у ситуації із звільненням голови ОДА можна назвати локальну facebook-акцію на підтримку Назаренка, яку запустили його найближчі соратники та радники. На своїх сторінках у соцмережі політики, активісти, медики та бізнесмени в яскравих, позитивних нотах описували роботу чиновника, відзначаючи, що кращого губернатора Кіровоградщині годі й чекати. Ба більше, усі хто долучились до цієї "акції підтримки", вимагали у президента переглянути прийняте рішення та залишити Назаренка на посаді. Цей жест достатньої прихильності, не набрав і викликав, скоріше, зворотню реакцію – появу жартівливих меседжів типу #saveNazarenko та легкого тролінгу учасників акції.

Що ж до претендентів на пост голови Кіровоградської ОДА, то їх наразі четверо. Вже згадуваний Олександр Чорноіваненко, лідер обласного осередку "За майбутнє", нардеп минулого скликання від "Народного фронту" Олександр Горбунов, ще один в недавньому минулому парламентар та колишній "регіонал" Олександр Біловол і директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Марія Чорна. Скажемо відверто - у кожного з претендентів є свої плюси та мінуси, однак місцеві "диванні аналітики" вперто ставлять на пару Чорноіваненко/Горбунов, наголошуючи, що призначати спеціаліста, який не в курсі проблем регіону, зараз нерезонно. Проблем забагато, а часу, аби їх вирішити, замало.

Спробуємо розібратись. Враховуючи деякі кулуарні ставки офісу Зеленського на Олександра Чорноіваненка, як на голову облради, цілком логічним буде запропонувати йому очолити обладміністрацію, ставши на рівень зі своїм опонентом Шульгою. З одного боку, це буде красивий жест у бік Юлії Тимошенко, з іншого - дозволить дати важелі впливу до рук людини, котра останні шість років була в авангарді вирішення питань Кіровоградщини. Однак матимемо кулуарний конфлікт між ОДА та облрадою, що важко назвати хорошим стартом для плідної роботи.

З Горбуновим ситуація дещо інша. Він має надзвичайно серйозний досвід роботи як голова підкомітету ВР з питань видатків державного бюджету, крім того наразі є радником чинного міністра фінансів. Має Олександр Горбунов і підтримку від громадського сектора, волонтерських та АТОшних організацій. Завадити очолити адміністрацію тут може банальне – політика. Як ми вже згадували, даний претендент є головою обласного осередку партії "За майбутнє" - нового проєкту олігарха Ігоря Коломойського, який очолює його бізнеспартнер і нардеп Ігор Палиця. Представники даної політсили, та і сам Горбунов, люблять відкрито критикувати чинну владу та партію "слуг". Тож ставка на такого опонента в даному випадку може бути не надто вигідною для Зеленського.

Що вирішить президент, ми, скоріш за все, дізнаємось вже найближчим часом. А поки Кіровоградською ОДА має змогу покерувати перший заступник Назаренка Валерій Жалдак, який у Кропивницький переїхав з крісла заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції.