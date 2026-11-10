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10 ноября 2026, 17:10

На Черниговщине мужчина из-за отключения света угрожал застрелить энергетика

10 ноября 2026, 17:10
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области судили мужчину, который угрожал застрелить работницу энергетической компании. Причиной стало отключение света

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом в помещении "Энера" в Ичне. Мужчина пришел в компанию из-за отключения электроэнергии. По словам работницы, свет отключили из-за долгов.

Между работницей компании и мужчиной произошла ссора. Тогда он достал из сумки револьвер, направил его в сторону лица женщины и стал угрожать убийством. К моменту конфликта мужчина был пьян. Женщина из-за угроз испугалась.

На суде мужчина признал вину. Он извинился перед женщиной и заверил, что больше так не будет вести себя.

Суд назначил мужчине год пробационного надзора.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.

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