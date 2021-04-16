Президент уволил 8 председателей РГА в Житомирской области
Президент Владимир Зеленский уволил глав 8 районных государственных администраций Житомирской области.
Тексты соответствующих распоряжений опубликованы на сайте главы государства, сообщает RegioNews.
В Частности, президент уволил Людмилу Ананченко с должности председателя Андрушевской районной государственной администрации Виталия Семка - с должности председателя Любарской РГА, Ярослава Можара - с должности председателя Народицкой райгосадминистрации, Артема Майданика - с должности председателя Овручской РГА Житомирской области.
Андрей Жарука уволен с должности председателя Попельнянской райгосадминистрации, Василий Флуд - с должности председателя Романовской РГА, Юрий Кулик с должности председателя Ружинской РГА, Анатолий Стужук - с должности председателя Хорошивской райгосадминистрации Житомирской области.
Напомним, 15 апреля Зеленский уволил Лазаренко с поста председателя Кировоградской ОГА.