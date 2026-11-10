Экс-руководительница "Донецкоблгаза" передавала имущество предприятия оккупантам: её задержали в Ужгороде

Фото: прокуратура Донецкой области

Бывшему руководителю одного из участков АО "Донецкоблгаз" сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По данным следствия, после оккупации поселка Донское в Донецкой области она перешла на сторону захватчиков и возглавила подразделение созданного оккупационной администрацией "Донбасгаза"

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2022 году после захвата российскими войсками поселка Донское Волновахского района женщина, которая в то время руководила одним из участков АО "Донецкоблгаз", осталась на оккупированной территории.

Впоследствии она согласилась на предложение представителей оккупационной администрации "ДНР" и возглавила так называемый участок Докучаевского управления по газоснабжению и газификации государственного концерна "Донбассгаз".

Находясь на этом посту, подозреваемая передала оккупантам имущество и активы украинского предприятия. Речь идет, в частности, об оборудовании, технических средствах для его ремонта и расходных материалах.

После освобождения территории в 2023 году женщина уехала на подконтрольную Украине территорию и скрывалась от органов следствия. Правоохранители задержали ее по месту жительства в Ужгороде.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В случае доказательства вине женщине грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Также предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.