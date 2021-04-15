Зеленский уволил Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА

Президент представил в области кандидатуру Назаренко в августе 2020 года

Президент представил в области кандидатуру Назаренко в августе 2020 года

Фото: из открытых источников

Соответствующий указ №163/2021 появился на сайте главы государства, передает RegioNews.

Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Другим своим указом №164/2021 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Кировоградской ОГА Жалдака Валерия Александровича

Справка: Валерий Жалдак родился в 1977 году в Полтавской области. В 2000 году окончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Имеет звание заслуженного юриста Украины. В 2016 - 2019 годах работал директором департамента международного торгово-экономического сотрудничества, директором департамента интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины. Занимал должность заместителя Министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции. С ноября 2019 по март 2020 года работал директором департамента правового обеспечения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. С сентября 2020 года работал первым заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Напомним, 14 апреля Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко.