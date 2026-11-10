В Киеве на Окружной дороге пьяный водитель Volkswagen въехал в отбойник

Фото: патрульная полиция Киева

На Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .

Патрулируя Окружную дорогу, инспекторы заметили поврежденный автомобиль Volkswagen, который после столкновения с отбойником остановился на дороге.

Патрульные убедились, что водитель не травмировался. Во время общения с супругом полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти осмотр с помощью прибора Dräger. Результат составил 1,97 промилле.

На кормчего составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми . Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.