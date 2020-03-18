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18 березня 2020, 18:40 3

Ryanair скасовує майже всі рейси

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18 березня 2020, 18:40 3
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З 18 березня буде скорочено 80%, а з 24 березня очікується маже повна зупинка усіх перельотів
Фото: Ryanair
З 18 березня буде скорочено 80%, а з 24 березня очікується маже повна зупинка усіх перельотів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Lowcost.ua.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скасує близько 80% своїх рейсів впродовж наступного тижня, а з 24 березня очікується маже повна зупинка усіх перельотів. Такі дії пов’язані з стрімким розповсюдженням епідемії коронавіруса та рішенням багатьох Європейських країн щодо закриття кордонів та припинення регулярного авіасполучення.

Якщо рейс скасований, пасажир отримає сповіщення електронною поштою та SMS з інструкцією по поверненню коштів, зміні дати чи напрямку. Раніше авіакомпанія дозволила безкоштовно змінювати дату вильоту для квитків із запланованим вильотом в квітні, заплативши лише за різницю в тарифах якщо така буде.

Нагадаємо, SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів з 20 до 28 березня 2020 року.

МАУ відрядить спецрейси, щоб повернути українців з-за кордону.

Раніше авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припинила виконання всіх міжнародних регулярних рейсів попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року.

Також в МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов'язаний зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості перельотів - паніка.

Скасовано авіарейси з Одеси в міста Європи та Азії. Через коронавірусну загрозу авіакомпанії ухвалюють рішення закрити рейси з Одеси на деякий час.

З 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

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