Коронавірус: скасовано авіарейси з Одеси в міста Європи та Азії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Так, призупинені польоти МАУ в Тель-Авів з 12 березня по 8 квітня і в Стамбул з 14 березня. У п'ятницю, 13 березня, турецька авіакомпанія Onur Air також заявила про припинення польотів з Одеси до Стамбулу з цієї дати.
Також на деякий час "закриються" для одеситів польські Гданськ і Катовіце і столиці Чехії і Словаччини — Прагу і Братиславу.
Чеський нацперевізник — авікомпанія Chech Airlines — з 18 по 26 березня зупинить рейси до Праги, а лоукост WizzAir припинить польоти в Гданськ з 13 по 23 березня, в Катовіце з 14 по 24 березня і в Братиславу з 15 по 25 березня.
Крім того, німецька авіакомпанія Lufthansa — з початку пандемії скасувала понад 23 тисяч авіарейсів.
Раніше повідомлялося, що МАУ не виключає третю хвилю скасування рейсів через коронавірус.
Так, українські авіакомпанії приступили до реалізації рішення щодо скасування авіасполучення з Італією.
Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, пов'язані з коронавірусом, і переглянула частоту внутрішніх авіарейсів
Раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси в Італію та Ізраїль через спалах коронавіруса.
Крім того, у Чернівцях призупинено авіасполучення з італійським Бергамо.
Також авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" і польська авіакомпанія LOT тимчасово скасовують рейси із Запоріжжя.
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