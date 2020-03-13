17:23  13 березня
Україна в Мінську підписала акт капітуляції
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 19:04 12

Коронавірус: скасовано авіарейси з Одеси в міста Європи та Азії

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 19:04 12
Читайте также на русском языке
Через коронавірусну загрозу авіакомпанії ухвалюють рішення закрити рейси з Одеси на деякий час
Фото: unsplash
Через коронавірусну загрозу авіакомпанії ухвалюють рішення закрити рейси з Одеси на деякий час

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Так, призупинені польоти МАУ в Тель-Авів з 12 березня по 8 квітня і в Стамбул з 14 березня. У п'ятницю, 13 березня, турецька авіакомпанія Onur Air також заявила про припинення польотів з Одеси до Стамбулу з цієї дати.

Також на деякий час "закриються" для одеситів польські Гданськ і Катовіце і столиці Чехії і Словаччини — Прагу і Братиславу.

Чеський нацперевізник — авікомпанія Chech Airlines — з 18 по 26 березня зупинить рейси до Праги, а лоукост WizzAir припинить польоти в Гданськ з 13 по 23 березня, в Катовіце з 14 по 24 березня і в Братиславу з 15 по 25 березня.

Крім того, німецька авіакомпанія Lufthansa — з початку пандемії скасувала понад 23 тисяч авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що МАУ не виключає третю хвилю скасування рейсів через коронавірус.

Так, українські авіакомпанії приступили до реалізації рішення щодо скасування авіасполучення з Італією.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, пов'язані з коронавірусом, і переглянула частоту внутрішніх авіарейсів

Раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси в Італію та Ізраїль через спалах коронавіруса.

Крім того, у Чернівцях призупинено авіасполучення з італійським Бергамо.

Також авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" і польська авіакомпанія LOT тимчасово скасовують рейси із Запоріжжя.


короновирус Одесса авиарейсы
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 21:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »