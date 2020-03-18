МАУ відрядить спецрейси, щоб повернути українців з-за кордону

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" організовують спеціальні рейси, якими українці зможуть повернутися з-за кордону

Фото: flickr

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" організовують спеціальні рейси, якими українці зможуть повернутися з-за кордону

Про це повідомляється у Facebook компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що квитки на ці рейси вже доступні на сайті МАУ.

"На сайті МАУ розміщено форму для купівлі квитків на спеціальні рейси до Києва для громадян України, а також для нерезидентів, які мають право в’їзду в Україну", - йдеться в повідомленні.

В МАУ також уточнили, що ціна перевезення визначатиметься залежно від аеропорту вильоту.

Раніше Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припинила виконання всіх міжнародних регулярних рейсів попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року.

Також в МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов'язаний зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості перельотів - паніка.