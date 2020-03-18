SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 до 28 березня 2020 року не виконуватиме перевезення всередині країни

Фото: SkyUp

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 до 28 березня 2020 року не виконуватиме перевезення всередині країни

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Скасування польотів обумовлене рішенням Кабінету Міністрів України щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу.

Вартість всіх квитків, придбаних на рейси з вильотом у цей період, буде відшкодовано.

"Якщо ви маєте квиток на регулярний рейс SkyUp Airlines з вильотом у період з 20 до 28 березня, звертайтесь за відшкодуванням", - йдеться в дописі.

Для цього необхідно направити запит на електронну пошту letstalk@skyup.aero, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії. Або ж звернутися за місцем бронювання квитка, якщо квиток придбано через агентську мережу.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.

В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

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