SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів
Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Скасування польотів обумовлене рішенням Кабінету Міністрів України щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу.
Вартість всіх квитків, придбаних на рейси з вильотом у цей період, буде відшкодовано.
"Якщо ви маєте квиток на регулярний рейс SkyUp Airlines з вильотом у період з 20 до 28 березня, звертайтесь за відшкодуванням", - йдеться в дописі.
Для цього необхідно направити запит на електронну пошту letstalk@skyup.aero, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії. Або ж звернутися за місцем бронювання квитка, якщо квиток придбано через агентську мережу.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.
В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.
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