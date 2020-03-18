Ryanair отменяет почти все рейсы

С 18 марта будет сокращено 80%, а с 24 марта ожидается почти полная остановка всех перелетов

Фото: Ryanair

С 18 марта будет сокращено 80%, а с 24 марта ожидается почти полная остановка всех перелетов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Lowcost.ua.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменит около 80% своих рейсов в течение следующей недели, а с 24 марта ожидается почти полная остановка всех перелетов. Такие действия связаны со стремительным распространением эпидемии коронавируса и решением многих Европейских стран относительно закрытия границ и прекращения регулярного авиасообщения.

Если рейс отменен, пассажир получит уведомление по электронной почте и SMS с инструкцией по возврату средств, изменении даты или направления. Раньше авиакомпания разрешила бесплатно менять дату вылета для билетов с запланированным вылетом в апреле, заплатив лишь за разницу в тарифах, если таковая будет.

Напомним, SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов с 20 до 28 марта 2020 года.

МАУ отправит спецрейсы, чтобы вернуть украинцев из-за границы.

Ранее авиакомпания "Международная авиакомпания Украины" временно прекратила выполнение всех международных регулярных рейсов предварительно на период с 00:00 17-го марта по 31-е марта 2020 года.

Также в МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника.

Отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии. Через коронавирусную угрозу авиакомпании принимают решение закрыть рейсы с Одессы на некоторое время.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

В Украине закрывают вокзалы. С 18 марта все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.

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