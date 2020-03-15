МАУ пояснила чому перед карантином виросли ціни на квитки

У МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов'язаний зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості перельотів - паніка

Фото: МАУ

У МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи в Україну на рейси 15-16 березня пов'язаний зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості перельотів - паніка

Про це пише президент МАУ Євген Дихне в Facebook

"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не намеренаа повертатися до кам'яного віку. Головний союзник зростання цін на авіаквитки - це паніка", - пише Дихне.

"Про вартість. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту по одному тим же алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає ймовірність формування вартості авіаквитків в ручному режимі ", - пояснює МАУ.

Винною в зростанні цін МАУ себе не вважає: "Не МАУ приймала рішення про обмеження пасажирського сполучення. Відповіді на ряд риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію з ростом цін - хто порахував кількість громадян України, і не тільки українських, які хочуть і повинні повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися - тільки до 17 березня? Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати? ".

Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не... Опубліковано Євгеній Дихне Неділя, 15 березня 2020 р.

"Знаю, що зараз активно розганяють" зраду "по мережі про вартість квитків. ... Літаки, в зв'язку з введеними обмеженнями для пересування пасажирів, слідують в аеропорти призначення порожніми. Фактично, пасажирам доводиться платити в форматі roundtrip -" туди і назад " . За таким принципом працює не тільки МАУ, як би хейтерам не хотілося звинуватити нас в цьому ", - підсумував Дихне.

При цьому він навів як приклад ціни на квитки кількох європейських перевізників повідомленням Франція - Україна (Міжнародний аеропорт ім.Шарля де Голля - "Бориспіль"), які коливаються від 25 до 35 тисяч грн.