МАУ пояснила чому перед карантином виросли ціни на квитки
Про це пише президент МАУ Євген Дихне в Facebook
"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не намеренаа повертатися до кам'яного віку. Головний союзник зростання цін на авіаквитки - це паніка", - пише Дихне.
"Про вартість. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту по одному тим же алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає ймовірність формування вартості авіаквитків в ручному режимі ", - пояснює МАУ.
Винною в зростанні цін МАУ себе не вважає: "Не МАУ приймала рішення про обмеження пасажирського сполучення. Відповіді на ряд риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію з ростом цін - хто порахував кількість громадян України, і не тільки українських, які хочуть і повинні повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися - тільки до 17 березня? Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати? ".
Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не...Опубліковано Євгеній Дихне Неділя, 15 березня 2020 р.
"Знаю, що зараз активно розганяють" зраду "по мережі про вартість квитків. ... Літаки, в зв'язку з введеними обмеженнями для пересування пасажирів, слідують в аеропорти призначення порожніми. Фактично, пасажирам доводиться платити в форматі roundtrip -" туди і назад " . За таким принципом працює не тільки МАУ, як би хейтерам не хотілося звинуватити нас в цьому ", - підсумував Дихне.
При цьому він навів як приклад ціни на квитки кількох європейських перевізників повідомленням Франція - Україна (Міжнародний аеропорт ім.Шарля де Голля - "Бориспіль"), які коливаються від 25 до 35 тисяч грн.
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