МАУ припиняє всі регулярні міжнародні польоти

Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року

Фото: profi.travel

Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі перевізника.

Як зазначається, оскільки термін карантину, встановлений урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії.

Так, у вівторок, 17 березня, МАУ виконає такі міжнародні рейси:

PS734 Дубай – Київ;

PS 398 Каїр – Київ;

PS778 Тель-Авів – Київ;

PS612 Єреван – Київ;

PS518 Тбілісі – Київ;

PS716 Стамбул – Київ;

PS602 Баку – Київ;

PS242 Торонто – Київ;

PS232 Нью-Йорк – Київ;

PS272 Бангкок – Київ;

PS898 Кишинів – Київ.

Також у МАУ додали, що до перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.

Між тим, у період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою та/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.