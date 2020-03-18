На Чернігівщині зафіксували першу підозру на коронавірус
У місті Ніжин Чернігівської області 18 березня жінка вперше захворіла на COVID-19
У місті Ніжин Чернігівської області 18 березня жінка вперше захворіла на COVID-19
Про це на особистій Facebook-сторінці написав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляють RegioNews.
"Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії”, - написав Прокопенко.
Додав, що вже оперативно провели нараду за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров'я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.
Як інформували RegioNews раніше, у Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19.
У Києві пенсіонер потрапив до лікарні з коронавірусом
18 березня 2020, 17:12Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45Коронавірус: в Україні перевіряють 41 людину
18 березня 2020, 15:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
- 21:09 18 березня У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
- 19:45 18 березня В Україні можуть посилити карантинні заходи - МОЗ
- 19:30 18 березня Нацбанк буде проводити дезінфекцію готівки
- 19:17 18 березня У нардепа Шахова підтвердили наявність коронавірусу
- 18:51 18 березня Влада може відновити роботу метро з обмеженнями
- 18:47 18 березня На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із забороненої зброї
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації