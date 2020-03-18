На Чернігівщині зафіксували першу підозру на коронавірус

У місті Ніжин Чернігівської області 18 березня жінка вперше захворіла на COVID-19

У місті Ніжин Чернігівської області 18 березня жінка вперше захворіла на COVID-19

Про це на особистій Facebook-сторінці написав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляють RegioNews.

"Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії”, - написав Прокопенко.

Додав, що вже оперативно провели нараду за участі керівництва ОДА, Управління охорони здоров'я, Національної поліції, Лабораторного центра МОЗ в Чернігівській області.

Як інформували RegioNews раніше, у Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19.