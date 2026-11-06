Убив дружину єгеря та стріляв у нього: на Волині прокуратура вимагає довічного

Фото: Прокуратура України

На Волині 44-річного жителя Луцька засудили до 13 років позбавлення волі за вбивство дружини єгеря та замах на життя самого чоловіка

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура не погоджується з вироком і оскаржить його в апеляційному суді, наполягаючи на довічному ув’язненні.

Як встановив суд, трагедія сталася 29 березня 2025 року поблизу села Пустомити Луцького району. Єгер Володимир-Волинської мисливської дільниці ДП "Ліси України" отримав повідомлення про незаконне полювання та вирушив перевірити інформацію.

На місці він виявив озброєного чоловіка, який намагався уникнути затримання. Між ними виник конфлікт, під час якого порушник кілька разів вистрілив у єгеря, а потім відкрив вогонь по його дружині, яка перебувала поруч.

Жінка загинула на місці. Її чоловік отримав вогнепальні поранення.

Під час обшуку в помешканні нападника правоохоронці вилучили два пістолети, патрони, бездимний порох та капсули з трамадолом.

Суд визнав чоловіка винним в:

умисному вбивстві дружини єгеря у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків,

закінченому замаху на вбивство самого єгеря,

незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами,

незаконному придбанні й зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Попри призначені 13 років ув’язнення, прокурори вважають покарання недостатнім. В апеляційній скарзі вони вимагатимуть призначити засудженому довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Вячеслав Зінченко, якого Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудив до довічного позбавлення волі, оскаржив вирок. Апеляційна скарга надійшла до суду 3 листопада.