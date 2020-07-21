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21 липня 2020, 19:55 11

У захопленому в Луцьку автобусі є поранений, вагітна жінка і дитина

21 липня 2020, 19:55 11
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Терорист заявив журналістам, що "люди в поганому стані"
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Загарбник наполягає на виконанні своїх вимог: записи відеозвернень перших осіб держави.

Про це терорист повідомив журналістам каналу НТА.

До написаного мені додати нічого. Ці вимоги виконуються - я відпускаю людей. Поліція не йде мені на зустріч. Жодного кроку я не бачив, одні провокації.

Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина. Що вам ще цікаво ... Не один г ** дон, з тих перерахованих мною, не виклав в мережу відеозвернення про те, що я просив", - говорить Максим Кривош.

Після передачі продуктів і води поліцейський повторно підійшов і спробував домовитися про те, щоб терорист випустив хоча б дитину, але у відповідь пролунав постріл.

Ситуація загострилася, поліція заборонила знімати автобус.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

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