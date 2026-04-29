У Києві повідомили про підозру 32-річному водію Tesla, який влаштував смертельну ДТП на Дарницькому мосту Аварія трапилася 29 квітня 2026 року зранку

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 32-річний водій автомобіля Tesla, рухаючись другою смугою в напрямку Наддніпрянського шосе під час обгону іншого автомобіля, перевищив дозволену швидкість та в’їхав в задню частину автомобіля Suzuki, який рухався у попутному напрямку.

Після цього водій Tesla продовжив рух та наздогнав автомобіль Daewoo Lanos. У результаті ДТП 64-річна пасажирка автомобіля Lanos загинула на місці від отриманих травм.

Водія автомобіля Tesla затримали в порядку ст. 208 КПК України. Було призначено експертизи, які дадуть відповідь чи перебував водій під дією заборонених речовин.

Водію автомобіля Tesla повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі встановлено, що безпосередньо перед смертельною ДТП водій автомобіля Tesla скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ, втім, попри отримані автомобілями ушкодження, з місця аварії поїхав.

Також відомо, що підозрюваний неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

Разом з підозрою водію вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

