Міндіч, Умєров і FirePoint: нові деталі з оприлюднених записів

Оприлюднені Михайлом Ткачем діалоги Міндіча і Умєрова – це звісно заявка на 100% підозру секретарю РНБО

Фото: Facebook/Тетяна Ніколаєнко

На плівках зрозуміло не лише те, що Міндіч пов'язаний з FirePoint, що він менеджерить сам процес виробництва і залучення інвестиційних коштів. Але виявляється, що колишній міністр оборони їздив в ОАЕ і лобіював залучення інвестицій саме в цю кампанію, а також протягував виділення під неї бюджетних коштів. 311 мільярдів – це половина сумарного бюджету АОЗ і ДОТ. Тобто половину грошей, виділених на закупівлю всіх боєприпасів.

Міндіч просить Умєрова лишитись в країні, щоб отримати ці гроші. Цікаво, що на той момент Умєров розглядався як кандидат на посла України в США, але потім пішов на Радбез.

Конфігурація призначень змінилась буквально за день. І тепер прям зрозуміло чому: Міндічу треба був Умєров в країні, щоб вирішувати свої питання. Вони це прям проговорюють. Міндіч каже, що йому треба рік, інакше розумні Шмигаль і Арахамія приберуть його від корита. Насправді так і сталось: на зустрічі FirePoint з банками восени Шмигаль і його заступник Гаврилюк порадили представникам компанії взяти губозакаточну машинку і унять апетити.

Навіть броніки на 7 млн длр не були прийняті при Шмигалі. Але в НАБУ точно є записи, що Міндіч тис на МОУ через ці бронежилети. І міністр його не послав, а погоджувався про це говорити. Нагадаю Виноградова спеціально змінила кваліфікаційні критерії, щоб ці компанії Міндіча зайшли.

Сподіваюсь, що після озвученого Михайлом, звук викладе і НАБУ. Разом з підозрою. Бо краще Умєров буде під підозрою тут і без посади ніж він буде підвішений за жабри в США. Бо, кажуть, його родина і там в полі цікавості.

І ще: судячи з озвученого, ми маємо дякувати Міндічу за відкриття експорту, бо це треба було йому.