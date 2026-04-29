У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка

У Сумах правоохоронці встановили та затримали чоловіка, причетного до смертельного конфлікту, внаслідок якого загинув 47-річний місцевий житель

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що інцидент стався вранці 27 квітня поблизу одного з магазинів в обласному центрі.

Між двома чоловіками виникла сварка через непорозуміння щодо оплати за виконані ремонтні роботи. Під час конфлікту зловмисник завдав опоненту удар ножем.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, однак від отриманих травм він помер.

Поліція оперативно встановила особу нападника. Чоловіка затримано у процесуальному порядку, йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 Кримінальний кодекс України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

