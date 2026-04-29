08:03  29 квітня
Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
08:21  29 квітня
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
01:35  29 квітня
Відому українську співачку намагались купити за 2 мільйони доларів
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 08:57

У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Сумах правоохоронці встановили та затримали чоловіка, причетного до смертельного конфлікту, внаслідок якого загинув 47-річний місцевий житель

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вранці 27 квітня поблизу одного з магазинів в обласному центрі.

Між двома чоловіками виникла сварка через непорозуміння щодо оплати за виконані ремонтні роботи. Під час конфлікту зловмисник завдав опоненту удар ножем.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, однак від отриманих травм він помер.

Поліція оперативно встановила особу нападника. Чоловіка затримано у процесуальному порядку, йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 Кримінальний кодекс України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, в Києві в Дарницькому районі поліцейські затримали чоловіка, який під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину по пішоходу. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми конфлікт сварка ніж ножове поранення ремонт поліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »