"Діти для ухилянта": у Дніпрі жінка "віддала" дітей для фіктивного батьківства
У Дніпрі жінка організувала схему незаконного виїзду чоловіка за кордон. Тепер вона отримала підозру
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, 32-річна жінка оформила на чоловіка батьківство щодо двох її дітей. Хоча фактично він не мав до цих дітей жодного відношення. Виявилось, що чоловік мав свою дитину, але шукав спосіб виїхати за кордон.
Чоловік і жінка домовились про внесення неправдивих даних до офіційних документів. Згодом ці документи він використав для того, щоб виїхати за кордон.
Нагадаємо, що раніше у Дніпрі викрили медика, яка разом із сином організувала схему. Вона хотіла "заробити" на рішеннях ВЛК.
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
