Фото: СБУ

Суд визнав винним та засудив до 15 років агента ФСБ, який допомагав російським окупантам прокладати шлях до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, коригуючи вогонь по українських позиціях під час запеклих боїв на Новопавлівському напрямку

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, зловмисник відстежував бойові позиції мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони, по яких ворог готував удари майже з усіх видів важкого озброєння, зокрема керованими авіабомбами.

Також агент наводив російські обстріли на маршрути руху бронетехніки та локації складів з боєприпасами українських військ.

За матеріалами провадження, ворожим коригувальником виявився безробітний з фронтового селища у Покровському районі. Щоб завербувати чоловіка, ФСБ залучила його родичку, яка проживає на території країни-агресора і співпрацює з російською спецслужбою.

Після вербування агент обходив місцевість поблизу передової. Також чоловік намагався "втертися" в довіру українських воїнів, щоб завуальовано випитувати у них розвідувальну інформацію.

У разі виконання агентурних завдань фсб обіцяла "евакуювати" його до країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в орендованій квартирі, де він намагався "залягти на дно”, та одночасно провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що 28 квітня СБУ затримала ще двох агентів ФСБ. Один з них – ІТ-фахівець з Черкащини, який створював для ворога нові канали вербування місцевих жителів.