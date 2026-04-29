Фото: поліція

ДТП сталася у столиці 29 квітня близько сьомої ранку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Недалеко від з’їзду з Дарницького мосту в напрямку правого берега водій Tesla зіткнувся з автомобілями Suzuki та Lanos, які рухалися в тому ж напрямку.

Внаслідок зіткнення 63-річна пасажирка Lanos отримала тяжкі травми, від яких померла на місці. Інші учасники ДТП не постраждали.

Слідчі затримали винуватця аварії. Попередньо, водій електрокара був тверезим.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

