Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У суді чоловіки провину не визнали. Однак докази сторони обвинувачення були достатніми. Суд визнав їх винними у диверсії, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

Прокурори довели, що в липні 2024 року чоловіки 1996, 2004 та 2005 років народження діяли на замовлення.

Спершу вони підпалили дві релейні шафи АТ "Укрзалізниця”, що могло спричинити збої в роботі залізниці та створити аварійну небезпеку.

За цей підпал засуджені отримали 200 доларів США і поділили гроші між собою.

Того ж дня вони підпалили автомобіль військовослужбовця Nissan Navara. Злочин зняли на відео, щоб відзвітувати замовнику про виконане завдання. За цей епізод їм пообіцяли ще 1000 доларів США.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України. Окрім 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, вони мають відшкодувати АТ "Укрзалізниця” завдані збитки. Наразі всі троє перебувають під вартою.

