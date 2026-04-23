Володимир Миленко Журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2026, 14:41

Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Ситуація навколо системи територіальних центрів комплектування повільно нагрівалася фактично з початку 2024 року, коли мобілізація перейшла у фазу, яку згодом назвали "бусифікацією". Звісно, у перші місяці, можливо, навіть перший рік гостроти у цьому процесі ще не було так багато, але за два роки діяльність ТЦК уже відверто викликає негатив у великої частини українського суспільства.

Разом з тим, інша частина українців підтримує ТЦК як єдиний доступний нині дієвий механізм поповнення лав Збройних сил України. (Принаймні, саме так ця верства пояснює своє позитивне ставлення до ТЦК – людей на фронті не вистачає, а ідея центрів рекрутингу провалилася, тому доводиться покладатися на цю структуру.) Дискусії щодо правомірності, законності та етичності роботи так званих "груп оповіщення" є одним із основних двигунів у вітчизняних соцмережах.

У другій половині квітня та сторона цієї суспільної дискусії, яка була на боці центрів комплектування, отримала серйозний удар по своїх позиціях. Причому удар був завданий відразу на кількох напрямках, удар жорсткий і болючий. Що ж такого сталося у Одесі й Харкові, що може серйозно зіпсувати, якщо не знищити і так небездоганну репутацію системи ТЦК?

Вимагання о

Одеську історію розкручувала Служба безпеки України. І, відповідно до репутації цієї силової структури, заява за мотивами затримання представників одного із районних ТЦК Одеси прозвучала більш ніж жорстко – "нейтралізували організоване злочинне угруповання".

Втім, у тій історії, яку описали і СБУ, і місцеві ЗМІ – інакше як ОПГ назвати діяльність цього об’єднання громадян, зокрема, і громадян у військовій формі, не виходить. Якщо говорити коротко і сухо, то це "ОПГ ТЦК" займалося вимаганням грошей з громадян.

Звісна річ, гроші вимагалися під соусом мобілізації. Причому не просто мобілізації, а мобілізації у прискореному форматі – якщо жертва не погоджувалася на вимоги, їй обіцяли у прискореному режимі відправити штурмовиком на передову.

Вимоги були, м’яко кажучи, не дуже скромними – 30 тисяч доларів США. Причому вимагали їх, за інформацією ЗМІ, у колишнього військовослужбовця, який мав офіційну відстрочку. Можливо, саме невдало обрана жертва (все-таки людина з відстрочкою, ще і ветеран – це така категорія, яка викликає у суспільстві чи не найбільше розуміння і повагу) і стала причиною провалу усієї схеми. І, як наслідок, включенням у процес СБУ та НПУ.

Катування по-харківськи

Інша історія з представниками ТЦК сталася у Харкові. Тут прямого зв’язку з процесом мобілізації майже немає, але ТЦКшники брали у злочинних діях безпосередню участь. Як розповіли у ДБР, злочинне угруповання, яким керував майор, що займав керівну посаду у одному із районних ТЦК, займалося банальним вимаганням грошей, для чого викрадали людей і катували їх.

Особливістю цієї історії, так би мовити, прикметою часу, стало те, що ця банда використовувала приміщення ТЦК як натуральну катівню. Людей привозили у центр комплектування і там вибивали з них "зізнання" у неіснуючих злочинах. Втім, і без теми мобілізації не обійшлося – бо як мінімум у одного "затриманого"вимагали підписати документи про скасування законної відстрочки від призову.

Історії в Одесі та Харкові, попри певні стилістичні відмінності, мають одну загальну рису. Риса ця добре відома українському суспільству, бо аж ніяк не нова. Називається вона "безкарність". І у цій безкарності винні не тільки самі ТЦК, не тільки влада, яка закривала (а почасти і досі закриває) очі на позастатутну діяльність військовослужбовців ТЦК, а і українське суспільство.

Реформа назріла

Тепер, після цих історій, довіра до ТЦК буде підірвана не тільки у тій частині суспільства, яка виступала проти центрів комплектування і раніше – а і у тій, яка її досі підтримувала. Це у перспективі означає дві ключові речі. По-перше, влада, скоріш за все, піде на реформування як самої інституції, так і на зміну формату мобілізації.

Реформування може пройти у режимі перейменування ТЦК на щось інше, таким чином можна буде зняти напругу в суспільстві, принаймні ситуативно. А от з мобілізацією складніше, бо її так чи інакше треба буде проводити.

І тут, можливо, влада піде на копіювання російського досвіду, де замість мобілізації відбувається поповнення армії контрактниками. Так, не без силової складової, але суспільство загалом цей процес не сильно й зачепив – саме тому особливої реакції на продовження війни, особливо у віддалених від України та її дронів регіонах, ми досі й не бачили.

Тож, можливо, діяльність одесько-харківських "ОПГ ТЦК" змінить ситуацію у всій країні. Втім, для цього так чи інакше владі потрібно буде йти на різкі, а, значить, непопулярні й ризиковані з точки зору популярності кроки. Чого вона, влада, не любить. Але цього разу промовчати і зробити вигляд, ніби нічого не сталося, не вийде.

ДБР Україна РФ війна СБУ здирництво ОЗГ мобілізація ТЦК знущання правоохоронні органи вимагання грошей
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Поліція Харківщини викрила військову медикиню, яка торгувала висновками ВЛК
23 квітня 2026, 15:57
У 14 ОМБр прокоментували повідомлення про відсутність їжі та зв'язку у бійців
23 квітня 2026, 15:48
У Києві затримали спільників, які вимагали 20 тис. доларів за вихід із території ТЦК
23 квітня 2026, 15:41
Підлітків готували до терактів у школах на Кіровоградщині та Одещині – СБУ
23 квітня 2026, 14:25
В Одесі обирають запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про вимагання
23 квітня 2026, 13:56
Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: на Полтавщині найбільша локальна мережа "дробила бізнес"
23 квітня 2026, 13:44
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
23 квітня 2026, 13:28
Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту
23 квітня 2026, 13:13
На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали
23 квітня 2026, 12:45
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
