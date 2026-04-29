Фото: поліція Харківської області

Харківські правоохоронці викрили схему розкрадання міських грошей. Директор приватного підприємства, який мав опікуватися відновленням благоустрою в Індустріальному районі, підозрюється у привласненні понад 314 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, у листопаді 2021 року житлово-комунальна служба уклала договір із фізичною особою-підприємцем щодо відновлення елементів благоустрою в Індустріальному районі Харкова.

Слідство встановило, що чоловік вніс неправдиві відомості до офіційних документів, завищивши кількість використаних матеріалів та обсяги облаштування покриття дитячих майданчиків, футбольного корту та мощення тротуарних доріжок.

Директор підприємства підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначив їх повне виконання. Водночас фактичні обсяги та вартість робіт були завищені й не відповідали задекларованим у документації.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, перелік, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним в актах.

Унаслідок таких дій територіальній громаді Харкова завдано збитків на суму понад 314 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

