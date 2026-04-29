29 квітня 2026, 19:45

На Львівщині викрили схему для дезертирів: "відпускали" за 6 тисяч доларів

29 квітня 2026, 19:45
Фото: Національна поліція
34-річний житель Львова організував схему для дезертирів. На кожному "клієнті" він хотів заробити від 4 до 6 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зазначається, що колишній військовий та його спільники розробили схему самовільного залишення військовослужбовцями ЗСУ військових частин, дислокованих на території Львівської області.

За суму від 4 до 6 тисяч доларів вони підбирали для "клієнтів" оптимальний спосіб втечі з території військових частин. Зокрема, пропонували "безпечний трансфер в обхід блокпостів та тимчасове проживання". Перевозили "клієнтів" на Tesla Model Y.

Організатора затримали після того, як він отримав 6 тисяч доларів від "клієнта". Йому повідомили про підозру. Тепер колишньому військовому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, на Вінниччини викрили посадовця ТЦК, який знімав із розшукуна 3000 доларів. Фігуранта затримали під час отримання грошей. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

військові схема дезертирство Львівська область
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
