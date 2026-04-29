На Львівщині викрили схему для дезертирів: "відпускали" за 6 тисяч доларів

34-річний житель Львова організував схему для дезертирів. На кожному "клієнті" він хотів заробити від 4 до 6 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що колишній військовий та його спільники розробили схему самовільного залишення військовослужбовцями ЗСУ військових частин, дислокованих на території Львівської області.

За суму від 4 до 6 тисяч доларів вони підбирали для "клієнтів" оптимальний спосіб втечі з території військових частин. Зокрема, пропонували "безпечний трансфер в обхід блокпостів та тимчасове проживання". Перевозили "клієнтів" на Tesla Model Y.

Організатора затримали після того, як він отримав 6 тисяч доларів від "клієнта". Йому повідомили про підозру. Тепер колишньому військовому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, на Вінниччини викрили посадовця ТЦК, який знімав із розшукуна 3000 доларів. Фігуранта затримали під час отримання грошей. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.