29 квітня 2026, 18:57

На Хмельниччині засудили шахрая, який обіцяв за гроші "повернути тіло" загиблого воїна

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Хмельниччині 30-річного жителя Нетішина визнали винним у шахрайстві та самовільному присвоєнні владних повноважень. Його засудили до 5 років 8 місяців ув’язнення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У березні 2025 року чоловік, дізнавшись про зникнення сина потерпілої - військовослужбовця ЗСУ, переконав її, що має "зв’язки” для встановлення його місця перебування.

Згодом повідомив неправдиву інформацію про загибель та виманив гроші нібито на доставку тіла. Жінка передала понад 800 тис. грн.

Після цього він утік з області. У грудні 2025 року його затримали на Івано-Франківщині.

Слідство встановило й інші епізоди протиправної діяльності засудженого: видаючи себе за правоохоронця, чоловік отримував гроші за "переведення” до тилу, працевлаштування до ТЦК, а також позичав кошти під вигадані обставини.

Загалом він завдав збитків на понад 2 млн грн.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині викрили міжрегіональну групу, яка виманювала мільйони в українців. Усе це робили під виглядом соціальої допомоги.

