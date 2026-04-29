29 квітня 2026, 19:29

На Закарпатті через спалювання сухостою згорів дачний будинок

Фото: ДСНС
У Закарпатській області 28 квітня 75-річний чоловік залишився без дачного будинку через пожежу, що виникла внаслідок спалювання сухої трави

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався напередодні по обіді. Сусіди, які працювали по господарству, почули тріск шиферу.

Коли підійшли ближче — побачили, що будівля вже охоплена вогнем, і викликали рятувальників.

Згодом з’ясувалося, що займання виникло через спалювання сухостою. Вогонь залишили без нагляду, і через вітер він швидко поширився, перекинувшись на дачну споруду.

На повну ліквідацію займання знадобилося понад дві години.

За даними рятувальників, лише за минулу добу в екосистемах України виникло 128 пожеж. Загальна площа загорянь сягнула майже 47 тисяч гектарів.

Надзвичайники наголошують, що спалювання сухої рослинності шкодить довкіллю, створює ризик масштабних пожеж та може призвести до знищення майна і загрози життю.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3 060 грн.

Нагадаємо, що у селі Святопетрівське на Київщині надзвичайники під час пожежі врятували 11-річного хлопчика.

Закарпаття пожежа ДСНС
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
