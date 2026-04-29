У Закарпатській області 28 квітня 75-річний чоловік залишився без дачного будинку через пожежу, що виникла внаслідок спалювання сухої трави

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався напередодні по обіді. Сусіди, які працювали по господарству, почули тріск шиферу.

Коли підійшли ближче — побачили, що будівля вже охоплена вогнем, і викликали рятувальників.

Згодом з’ясувалося, що займання виникло через спалювання сухостою. Вогонь залишили без нагляду, і через вітер він швидко поширився, перекинувшись на дачну споруду.

На повну ліквідацію займання знадобилося понад дві години.

За даними рятувальників, лише за минулу добу в екосистемах України виникло 128 пожеж. Загальна площа загорянь сягнула майже 47 тисяч гектарів.

Надзвичайники наголошують, що спалювання сухої рослинності шкодить довкіллю, створює ризик масштабних пожеж та може призвести до знищення майна і загрози життю.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3 060 грн.

