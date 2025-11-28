21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 20:29

Попри звільнення Єрмаку все ж вручать підозру

28 листопада 2025, 20:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Антикорупційні органи готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві Офісу Президента Андрію Єрмаку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Цензор.НЕТ.

За даними видання, найближчим часом Єрмаку буде вручена підозра.

Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Як повідомлялось, 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Згодом у САП підтвердили обшуки в очільника ОП. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються в нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

Минулого тижня глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

