Актор Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледве не зруйнував його шлюб

Актор Юрій Ткач зізнався, що тривалий час у його життя багато місця займав алкоголь. Це навіть серйозно вплинуло на його родину

Актор зазначив, що перші тривожні сигнали він помітив ще до знайомства з майбутньою дружиною. Тоді він майже постійно був у клубах. Проте згодом він помітив, що почав бути безвідповідальним. Наприклад, міг приїхати на весілля пізніше молодих. Тоді він взяв себе в руки. Проте у шлюбі проблема знову повторилась.

"Алкоголь був у моєму житті, але через 10 років він переріс уже в таку історію, що ми майже кожного вечора пили по 4 літри пива з кумом, ми там егегей — та ж історія, але вона перейшла у таку (побутову). Відповідно, гахнуло по здоров’ю. І замислились", - каже артист.

Зараз, за словами актора, він почав ставитися до свого здоров'я уважніше та намагається не повертатися до старих звичок, які колись ледь не зруйнували його сім’ю.

Довідка. Юрій Ткач — український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" та "Танці з зірками". Багатьом глядачам він знайомий за проєктом "Одного разу під Полтавою".

З дружиною Вікторією він одружився у 2014 році. Минулого року вони відзначали 10 річницю. У 2016 році в них народилась донька Ліза.