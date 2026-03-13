13 березня 2026, 21:59

В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депортація та примусове переміщення українських дітей до РФ відбувалися за участю найвищого керівництва країни-агресорки, зокрема Володимира Путіна

Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування подій в Україні.

Експерти вважають, що ці дії мали системний характер і є злочинами проти людства.

У звіті зазначається, що дітей передавали до інтернатів або російських прийомних сімей, іншим змінювали документи та громадянство.

В ООН наголошують, що ці дії не були хаотичними чи спонтанними. За висновком організації, рішення ухвалювали на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, у 2025 році журнал TIME присвятив обкладинку українським дітям, яких вкрала РФ. Видання пише, що чим довше українські діти залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати.

Ворог атакував енергетику: є знеструмлення в шести областях
13 березня 2026, 11:09
РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:47
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за добу
13 березня 2026, 07:12
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Чернівцях під час війни будують торговельний центр площею понад 16 тис. кв. м
13 березня 2026, 22:50
У Рівному підлітки знімали відео під російську музику на фоні потретів загиблих героїв
13 березня 2026, 22:45
На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку в магазині
13 березня 2026, 22:20
На Дніпропетровщині військовий СЗЧ бігав з топором та лякав сусідів
13 березня 2026, 21:45
На Одещині звільнили скандального мера, якого засудили до трьох років
13 березня 2026, 21:39
У Кривому Розі на вулиці сталась стрілянина
13 березня 2026, 21:25
На Волині перекрили канал втечі ухилянтів до Білорусі
13 березня 2026, 21:15
Без інженерів Україну зжеруть
13 березня 2026, 20:37
Квартири, паркомісце, дорога іномарка: НАЗК почало перевірку щодо керівника Одеської прокуратури
13 березня 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
