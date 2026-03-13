В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна

Депортація та примусове переміщення українських дітей до РФ відбувалися за участю найвищого керівництва країни-агресорки, зокрема Володимира Путіна

Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування подій в Україні.

Експерти вважають, що ці дії мали системний характер і є злочинами проти людства.

У звіті зазначається, що дітей передавали до інтернатів або російських прийомних сімей, іншим змінювали документи та громадянство.

В ООН наголошують, що ці дії не були хаотичними чи спонтанними. За висновком організації, рішення ухвалювали на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, у 2025 році журнал TIME присвятив обкладинку українським дітям, яких вкрала РФ. Видання пише, що чим довше українські діти залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати.