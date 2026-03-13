На Дніпропетровщині військовий СЗЧ бігав з топором та лякав сусідів

Фото: Нацполіція

У Камʼянському чоловік бігав із сокирою та провокував конфлікт. Виявилось, що це був військовий, який самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Місцеві жителі звернулись до поліції та повідомили, що їхній сусід бігає по двору з сокирою та агресивно поводиться. Коли правоохоронці приїхали, чоловік намагався чинити опір. Поліцейські застосували спецзасоби та доставили його до відділення.

Виявилось, що це 35-річний військовий, який самовільно залишив місце служби. Правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо хуліганства. Потім його передали представникам військової служби правопорядку.

