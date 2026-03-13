На Закарпатті тимчасово не працює пункт пропуску "Тиса"

Тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Наразі у пункті пропуску "Тиса" відсутнє електропостачання.

У зв’язку із цим оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

"Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання. Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон", – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини. Йому загрожує позбавлення волі.