На Закарпатті тимчасово не працює пункт пропуску "Тиса"
Тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Наразі у пункті пропуску "Тиса" відсутнє електропостачання.
У зв’язку із цим оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.
"Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання. Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон", – зазначили прикордонники.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини. Йому загрожує позбавлення волі.
