На Одещині звільнили скандального мера, якого засудили до трьох років
Матвія Іванова звільнили із посади міського голови Вилкове після набрання чинності обвинувального вироку суду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думська".
Як відомо, на початку 2026 року міський голова міста Вилкове Матвій Іванов уклав угоду з прокурором про визнання провини у незаконному видобуванні корисних копалин.
Мера засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили реальний термін відбування покарання на один рік іспитового строку з обов'язками періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу.
Нагадаємо, в Одеській області чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів. Наразі обидва чиновники отримали підозри.
13 березня 2026, 12:47На Одещині ворожі БпЛА атакували порт: постраждав продуктовий склад
13 березня 2026, 09:59На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 09:52
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Чернівцях під час війни будують торговельний центр площею понад 16 тис. кв. м
13 березня 2026, 22:50У Рівному підлітки знімали відео під російську музику на фоні потретів загиблих героїв
13 березня 2026, 22:45На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку в магазині
13 березня 2026, 22:20В ООН заявили, що РФ забирала українських дітей за наказом Путіна
13 березня 2026, 21:59На Дніпропетровщині військовий СЗЧ бігав з топором та лякав сусідів
13 березня 2026, 21:45У Кривому Розі на вулиці сталась стрілянина
13 березня 2026, 21:25На Волині перекрили канал втечі ухилянтів до Білорусі
13 березня 2026, 21:15Без інженерів Україну зжеруть
13 березня 2026, 20:37Квартири, паркомісце, дорога іномарка: НАЗК почало перевірку щодо керівника Одеської прокуратури
13 березня 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі блоги »