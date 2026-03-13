На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку в магазині

Інцидент стався в селищі Озерне. Там жінка повідомила поліції, що стала свідком жорстоко побиття тварини

У селищі Озерному жінка побачила, що в магазин увійшов чоловік із псом. У тварини не було намордника. За словами очевидиці, тварина виглядала налякано. Коли пес спробував наблизитись до дітей, які були в крамниці, власнику зробили зауваження. Чоловік спочатку відповів лайкою, а потім почав бити тварину.

Правоохоронці знайшли 41-річного чоловіка. Собаку обстежили ветеринари. На щастя, ризику для життя тварини немає. Власнику тварини загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років із конфіскацією тварини.

