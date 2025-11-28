НАБУ і САП проводять обшуки у глави ОП Єрмака

Фото: УП

Вранці 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Єрмака головою делегації на переговорах із США після того, як дізнався, що НАБУ готує йому підозру.