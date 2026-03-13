Російський дрон атакував авто поліції у Запоріжжі
Ворожий дрон влучив у авто патрульних. Внаслідок атаки постраждав поліцейський
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Зазначається, що ворог атакував ударним БПЛА службову автівку, патрульний у цей час перебував поряд та дістав осколкові поранення.
"Колеги оперативно евакуювали його у безпечне місце, надали допомогу та передали медикам", – йдеться у повідомленні.
У поліції зазначають, що це вже друга ворожа атака на запорізьких патрульних за дві доби.
Як повідомлялось, упродовж минулої доби російські окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього троє людей отримали поранення.
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
