28 листопада 2025, 17:35

Офіційно: Андрій Єрмак подав заяву про відставку - Зеленський

28 листопада 2025, 17:35
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вранці 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Згодом у САП підтвердили обшуки в очільника ОП. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються в нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

Минулого тижня глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

Андрій Єрмак Зеленський Офіс президента
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
